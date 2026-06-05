Ребенка с застрявшей в ноздре деталью термомозаики спасли в больнице в Ступине

Ребенка с деталью термомозаики в носу спасли в Ступинской больнице. Мальчик сначала пожевал инородное тело, а затем поместил его в ноздрю.

Мать ребенка услышала крик, осмотрела сына и, заметив посторонний предмет, обратилась за помощью.

«Сложность таких случаев в том, что шарообразные предметы практически невозможно захватить инструментом в носу ребенка, поэтому приходится заводить специальный крючок за инородное тело. Это требует либо спокойного поведения маленького пациента, либо кратковременного наркоза. В данном случае мы смогли справиться без анестезии», — пояснил заведующий отоларингологическим отделением Ступинской больницы Сергея Шарков.

После процедуры врачи наблюдали за состоянием мальчика, а затем отпустили его домой. Деталь не нарушила дыхательную функцию.

Врачи напомнили, что мелкие и потенциально опасные предметы должны находиться вне зоны доступа детей. Если ребенок вдохнул или проглотил инородное тело, не следует пытаться извлечь его самостоятельно — лучше как можно скорее обратиться за профессиональной помощью.