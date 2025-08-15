Врачи РДКБ полностью восстановили нос пострадавшего от укусов хаски ребенка

Специалисты Российской детской клинической больницы успешно выполнили операцию, которая завершила масштабный этап реконструктивного лечения девятилетнего мальчика, пострадавшего от нападения хаски в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба РДКБ.
Заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Антон Нарбутов заявил, что хирурги завершили реконструкцию наружного носа ребенка, которая состояла из нескольких вмешательств.
«Отмечаем приживление кожного лоскута, сформированного ранее на лбу пациента. Сейчас мальчик вместе с родителями находится в палате и чувствует себя хорошо. В дальнейшем потребуются эстетические вмешательства и хирургическое лечение по реконструкции губы», — отметил он.
Девятилетний пациент проходит лечение в РДКБ после нападения собак хаски в Сочи 2 марта. Он поступил в больницу с рвано-укушеной раной лица и перенес как минимум пять хирургических вмешательств.
