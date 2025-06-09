Врачи обследовали младенца, выброшенного из окна в Дубровке

Врачи не нашли патологий у выброшенного из окна в Дубровке младенца

Врачи Всеволожской КМБ обследовали новорожденную девочку, которую несовершеннолетняя мать в Дубровке выбросила из окна. Обследования не зафиксировали никаких патологий, сообщили в пресс-службе Всеволожской больницы.

В понедельник ребенка перевели из реанимации. При поступлении в КМБ у него на теле не было обнаружили никаких синяков, трещин, царапин и потертостей. Однако обнаружили проблему с температурой тела, всего 34 градуса. Ей поставили диагноз «холодовая травма».

Также оказались повышены маркеры воспаления, что свидетельствует о высоком риске реализации инфекции. Врачи начали антиреторовирусную и антибактериальную терапии.

Постепенно малышка согрелась, начала хорошо питаться из рожка. Врачи подняли гемоглобин, теперь осталось дождаться результатов анализов на гепатит, ВИЧ и сифилис. УЗИ-исследования никаких патологий внутренних органов не выявили.

Ранее в Дубровке 15-летняя девочка родила ребенка, завернула его в пакет и выбросила в окно. Его обнаружили дворники и вызвали скорую помощь, СК завел уголовное дело о покушении на убийство.