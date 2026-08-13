Врач-невролог рассказал, можно ли переучивать левшей

Левшей можно переучивать, чтобы им было проще адаптироваться к жизни. Таким мнением с 360.ru поделился врач-невролог, руководитель реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров.

«Переученный левша абсолютно ничего не потеряет в рамках своей физиологии, ментальности, пониманий, знаний, ощущений, чуткости, чувствительности и всего остального, потому что это генетикой заложено. Но ему намного проще будет в жизнедеятельности», — уверен он.

Познакомиться с другими точками зрения, отличить от мифов правду о левшах, а также узнать об истории Дня левши, отмечаемого 13 августа, можно в материале 360.ru.