Возвращенных с Украины жителей Курской области разместили в ПВР

Привезенных с Украины жителей приграничных районов Курской области посетили в пунктах временного размещения. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что вместе с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой проверил, как устроились возвращенные в родной регион земляки.

Смирнов заметил, что люди перенесли тяжелые испытания, но сейчас находятся в полной безопасности. Для детей в пунктах размещения подготовили игрушки и коляски.

«Медики и психологи окажут нашим землякам помощь и поддержку. Юристы, сотрудники МФЦ и представители банков помогут оформить положенные выплаты, а также заявление на получение сертификата для приобретения жилья», — добавил глава региона.

Некоторые из возвращенных, обратил внимание Смирнов, уже встретились со своими родными. Он пообещал, что приложит все усилия, чтобы воссоединение всех близких произошло как можно скорее.

Украина передала российской стороне 46 жителей приграничных районов Курской области, вывезенных украинскими войсками после начала вторжения. Как сообщила Москалькова, среди возвращенных оказались 12 детей и инвалид-колясочник.

В Российском Красном Кресте заявили, что получили более шести тысяч заявок от родственников пропавших после атаки ВСУ курян. Пока удалось установить контакт и выйти на связь только с 1253 жителями.