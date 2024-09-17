Возвращение масочного режима не обсуждали в Кремле

Песков: в Кремле не обсуждали необходимость возвращения масочного режима

В Кремле не обсуждали необходимость возвращения масочного режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости» .

Официальному представителю Кремля задали вопрос об обязательном ношении средств индивидуальной защиты на фоне сезонного роста заболеваемости.

«Нет, не обсуждалось», — подчеркнул Песков.

С наступлением осени специалисты зафиксировали рост числа новых случаев COVID-19, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, в России достаточно лекарств от инфекции, самое главное — вовремя начать лечение.

В начале сентября Роспотребнадзор предупреждал о высоком риске распространения птичьего гриппа. Россиянам рекомендовали сделать прививку, чтобы снизить вероятность заражения.