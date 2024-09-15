Все лекарства от ковида в России назвали работающими

Мурашко заявил, что в России достаточно лекарств от коронавируса и они работают

В России достаточно лекарств от коронавируса, они действенны, а при подъеме заболеваемости нужно вовремя начинать лечение. На это РИА «Новости» указал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Лекарства есть, они работают. Самое главное — вовремя начать лечение», — подчеркнул он.

Мурашко обратил внимание, что в настоящее время специалисты фиксируют подъем заболеваемости ковидом. Он напомнил о необходимости соблюдать профилактические меры и призвал обращаться к врачу при наличии симптомов коронавирусной инфекции.

По данным на 10 сентября, за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 17,3%.

В начале месяца в Роспотребнадзоре также указывали на высокий риск распространения в стране птичьего гриппа. Работающим рядом с птицей россиянам рекомендовали привиться, чтобы не заболеть.