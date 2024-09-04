Риск распространения птичьего гриппа в России назвали высоким

Роспотребнадзор: в России риск заражения птичьим гриппов остался высоким

Фото: РИА «Новости»

Россиянам, которые работают рядом с птицей, следует прививаться, чтобы не заразиться птичьим гриппом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее процитировало РИА «Новости».

Она подчеркнула, что риск распространения птичьего гриппа пока остается очень высоким. В связи с этим стал актуальным вопрос вакцинации, отметила Попова, выступая на Восточном экономическом форуме.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что птичьим гриппом можно заразиться не только от птиц, но и от других животных, в том числе от коров. По его словам, большую опасность для человека эта болезнь будет представлять, если вирус станет передаваться как коронавирус — от человека к человеку воздушно-капельным путем.

Симптомами болезни являются высокая температура, головная боль и кашель. Точно определить птичий грипп можно лишь с помощью лабораторного метода, добавил специалист. Он отметил, что вспышку болезни на территории России фиксировали в Ростовской области.

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