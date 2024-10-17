Возраст есть, а пенсии нет. Кто останется без выплат в 2024 году

Экономист Иванова-Швец: пенсию по старости не назначат при стаже менее 15 лет

Россияне, чей стаж работы составляет менее 15 лет и которые накопили менее 28,2 пенсионных баллов, могут столкнуться с отказом в назначении пенсии. Об этом рассказала экономист Людмила Иванова-Швец агентству Deita .

Достижение определенного возраста (58 лет для женщин и 63 лет для мужчин) еще не является гарантией для автоматического назначения пенсии. Важно также иметь необходимый трудовой стаж и накопить достаточное количество пенсионных баллов.

«Конкретно в 2024 году соискателям государственной пенсии нужно иметь 15 лет стажа и 28,2 пенсионных коэффициента», — написали авторы материала.

Следовательно, отказ в назначении пенсии может быть связан не только с тем, что человек не достиг необходимого возраста, но и с отсутствием других условий. Возможно, в прошлом у таких людей не был учтен стаж работы, например, в 90-е годы.

Гражданам, которые в скором времени выйдут на пенсию, рекомендуется заблаговременно сверить информацию в личном кабинете на портале Социального фонда России.

С 1 ноября 2024 года в России ожидается очередная индексация пенсий. Выплаты повысят работникам угольной промышленности, членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, пенсионерам, которым в октябре исполнилось 80 лет. В октябре 2024-го пенсии традиционно проиндексировали военным пенсионерам.