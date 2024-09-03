Восточный экономический форум стартовал на площадке ДВФУ во Владивостоке

На площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум — 2024. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Мероприятие проходит с 3 по 6 сентября. В первый день форума состоится ряд мероприятий, в том числе «День сокола». Деловые встречи начались в 10:00 по местному времени (03:00 по московскому).

Стенды ведомств и министерств уже начали работать на площадке ДВФУ. В их числе — стенды Роспотребнадзора, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минпромторга, Генпрокуратуры, Минобрнауки, Роструда и МЧС. Гости смогут посетить ресторан Росрыболовства.

Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков пообещал принять участие в Восточном экономическом форуме. По его словам, это поспособствует налаживанию контактов с Россией.

Президент Владимир Путин пригласил на форум китайских партнеров. Он также напомнил, что для зарубежных инвесторов создали удобные преференциальные режимы.