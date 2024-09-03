Болгарский депутат примет участие в ВЭФ для налаживания связей с Россией

Болгарский депутат Петков заявил об участии в ВЭФ для налаживания связей с РФ

Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости» .

«Приглашение получил я, со мной заместитель председателя муниципального совета города Пловдив. Он является и директором большого оптового рынка фруктов и овощей», — сказал он.

По словам Петкова, его участие поспособствует налаживанию контактов между Россией и Болгарией.

ВЭФ пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин также пригласил китайских партнеров на форум. В рамках мероприятия они обсудят сотрудничество между РФ и КНР. Кроме того, Путин напомнил, что для иностранных инвесторов создали удобные преференциальные режимы.

До этого президент России заявил о поддержке идеи Китая о локализации производств в РФ. Государство предоставит льготы для китайских инвесторов, чтобы реализовать большие проекты.