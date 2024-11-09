Восхитивший Путина пенсионер отказался считать себя знаменитостью

Пенсионер из Белгорода не стал называть себя знаменитостью после слов Путина

Вызвавший восхищение президента России Владимира Путина белгородский пенсионер Виктор Лимончиков не считает себя знаменитость. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

Пожилой мужчина признался, что ему было приятно услышать упоминание себя от главы государства на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Конечно, я голосовал за Путина. Это надежный человек, для России он сделает все, на него можно положиться. По пути мне попался корреспондент, спросил. Я ответил так, как посчитал нужным», — рассказал Лимончиков.

Пенсионер уточнил, то Путин еще в марте 2024 года упоминал его высказывание о русском человеке. Тогда белгородцу звонили многие родственники из Тульской области и Москвы и поздравляли, отметил он.

Ранее в Сети завирусилось видео, на котором иностранный журналист спросил Лимончикова, не страшно ли ему голосовать на выборах, когда вокруг летают беспилотники. В ответ пенсионер заявил, что идет на голосование, потому что является русским человеком.

Ранее Путин пообещал восстановить нормальную жизнь в приграничных регионах России, отмечали «Известия».