Путин пообещал восстановить нормальную жизнь в приграничье

Российские военные сделают все, чтобы жизнь школьников из приграничья пришла в нормальное русло. Об этом заявил президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в школе Кызыла. Его процитировали «Известия» .

Он напомнил, что Тува одной из первых присоединилась к Советскому Союзу в борьбе с нацизмом, когда еще была независимым государством. В те времена республика была дружественной СССР страной.

А сейчас нормализацией жизни школьников из Курской, Брянской и Белгородской областей занимаются около 10 тысяч тувинцев, которые находятся в зоне СВО.

«Это свидетельствует о том, что традиции предков живы. <…> Они рискуют собой, своими жизням и здоровьем, защищают каждого из вас и всю страну в целом», — подчеркнул президент.

Также Путин напомнил, что россиянам нужно изучать историю свой родины и гордиться ей. По его словам, это в первую очередь важно для будущего.