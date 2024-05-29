Страшно и цинично. Володин разберется в ситуации с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже

Останина: Володин призвал разобраться в ситуации со школьниками в Воронеже

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал обращение, связанное со скандалом в одной из школ Воронежа, где сдававших ЕГЭ учеников заставили раздеваться. Об этом 360.ru заявила депутат Нина Останина.

Она назвала случившееся страшной и циничной ситуацией, которая унижет достоинство детей. По ее словам, школьники испытали сильный стресс перед задачей ЕГЭ из-за поведения охраны учебного заведения.

«Да, он (Вячеслав Володин — прим. ред.) поддержал [обращение в органы], дал распоряжение незамедлительно вызвать главу Рособрнадзора и министра просвещения, чтобы в других регионах подобное не повторялось», — указала Останина.

По ее словам, Володин еще вчера призвал провести совещание в связи со случившимся.

«Сорвали детям сдачу экзаменов. Эти девочки, у которых стресс перед экзаменом, срывы. Как они дальше сдавать их будут?» — задалась вопросом депутат.

Ранее в одной из воронежских школ охрана перед ЕГЭ потребовала от школьниц снять нижнее белье, чтобы пройти рамку металлодетектора. Одного из учеников также заставили снять брюки, хотя он не имел при себе никаких предметов с металлическими элементами.