Школьниц заставили снимать нижнее белье перед сдачей ЕГЭ в Воронеже

«Известия»: в Воронеже школьника заставили снять брюки перед сдачей ЕГЭ

Фото: РИА «Новости»

Воронежских выпускников школ заставили раздеваться для прохождения металлодетектора перед сдачей ЕГЭ. Об этом сообщила газета «Известия».

Как рассказал один из экзаменуемых, в пункте проведения тестирования наблюдатели попросили его снять брюки из-за сработавшего металлоискателя. Юноша не брал с собой ни шпаргалки, ни телефона, также на его одежде не было металлических элементов.

Как сообщили местные журналисты, снимать одежду и даже нижнее белье заставляли и девочек. В региональном правительстве заявили, что уже в курсе случившегося. В скором времени изучат записи с камер видеонаблюдения.

«На основе их изучения будут сделаны выводы об обоснованности действий сотрудников пункта проведения экзамена», — заявили в министерстве образования Воронежской области.

Ранее web-разработчик компании «Код безопасности» Константин Горбунов заявил, что мошенники часто активизируются перед началом ЕГЭ. Злоумышленники обещают выпускникам отправить ответы к экзамену за деньги.

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