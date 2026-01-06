Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Рождеством

В светлый праздник Рождества людям особенно важно находиться рядом с близкими. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он поздравил жителей региона с Рождеством и пожелал им здоровья и семейного благополучия.

«Пусть этот светлый праздник принесет надежду и тепло в каждый дом, а сердца согреют вера, любовь и взаимопонимание», — написал губернатор.

Ранее президент Владимир Путин вместе с военнослужащими и их семьями встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. Глава государства поздравил верующих с праздником, который дарит людям надежду и радость от приобщения к духовным традициям.

Он пожелал россиянам, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом. В рождественскую ночь президент присутствовал на богослужении, после чего побеседовал в храме с другими прихожанами.