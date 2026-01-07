Путин встретил Рождество с военнослужащими и их семьями в подмосковном храме

Президент России Владимир Путин присутствует на богослужении в честь Рождества Христова в одном их храмов Подмосковья. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. На сайте Кремля разместили рождественское поздравление главы государства.

«Владимир Путин присутствует на Рождественском Богослужении в одном из храмов Подмосковья. С ним вместе военнослужащие и их семьи», — отметил Песков.

Путин посещает рождественские службы с 2000 года. Президент выбирает для визитов небольшие церкви в разных регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге и Тверской области.

Владимир Путина поздравил православных христиан с праздников Рождества Христова.

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение», — говорится в поздравлении.

Патриарх Кирилл обратился к нерелигиозным людям с призывом открыть сердце Богу в Рождество. Священнослужитель призвал подарить надежду тем, кто горюет, утешить тех, кто тоскует.