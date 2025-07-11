Волонтеры вылетели на Камчатку для спасения детеныша косатки

Команда волонтеров «Друзей океана» отправилась на Камчатку, чтобы вызволить детеныша косатки, попавшего в петлю пластиковой веревки. Об этом 360.ru заявила председатель правления АНО клуб «Бумеранг» Валентина Мезенцева.

«Сегодня парни улетели на Камчатку, они дойдут до базового лагеря», — отметила она.

По ее словам, пока никаких новостей нет, так как специалистам необходимо время, чтобы подготовить оборудование и наладить связь на мысе Зеленом.

«Вчера ушли ученые. Они пришлют новости, когда все выставят и установят спутниковую тарелку», — добавила Мезенцева.

Руководитель группы помощи морским животным «Друзья океана» Вячеслав Козлов поблагодарил всех, кто поддерживает спасателей и переживает за морских обитателей.

«Будем надеяться, все у нас получится», — сообщил он.

Попавшего в беду детеныша заметили на мысу Шипунском. Зоолог Ольга Филатова рассказала, что попавшая в петлю косатка может погибнуть. По словам эксперта, веревка по мере роста животного будет впиваться в кожу и ранить ее. Чтобы спасти детеныша, нужно подобраться на несколько метров, зацепить путы и разрезать их специальным крючком на длинной палке.