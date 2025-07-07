Детеныш косатки попал в пластиковую ловушку на Камчатке

Ученые на Камчатке пытаются спасти детеныша косатки, запутавшегося в пластиковой ленте. Китообразные быстро растут, поэтому петля может сильно навредить животному, сообщила пресс-служба дальневосточного проекта по косаткам FEROP.

«Потрясены событием в Авачинском заливе, где в упаковочной ленте запуталась совсем недавно рожденная косатка. <…> В настоящее время мы обсуждаем возможные действия для помощи косатке», — сообщили специалисты.

Детеныш родился у самки AV25 по кличке Вилли. Впервые участники проекта заметили его вечером 4 июля на мысу Шипунском, на следующий день встретили еще раз. Косатки редко дают потомство в Авачинском заливе, поэтому этот случай уникальный. Но пластиковая лента может навредить малышу, ведь китообразные в этом возрасте растут очень быстро.

У берегов Камчатки встречаются резидентные, обитающие круглый год, рыбоядные косатки. RT показал спасение застрявших в лимане особей.