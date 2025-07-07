Будет сложнее, чем с горбатым китом. Как спасти попавшего в ловушку детеныша косатки

Зоолог Филатова: веревка со временем будет все сильнее впиваться в кожу косатки

Детеныш косатки на Камчатке запутался не в пластиковой ленте, как сообщалось ранее, а в веревке. Если ее вовремя не снять, животное может погибнуть. Об этом сообщила 360.ru зоолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Ольга Филатова.

По ее мнению, такая веревка по мере роста косатки будет впиваться в кожу все сильнее и создавать открытую рану. Детеныша необходимо освободить от пут, но сделать это будет непросто — нужно подобраться на несколько метров, зацепить веревку и разрезать ее специальным крючком на длинной палке.

«В России такое уже успешно проделали год назад с запутанным в веревке горбатым китом, но косатки более быстрые и маневренные, поэтому с ними это сложнее», — рассказала Филатова.

О происшествии рассказали в пресс-службе дальневосточного проекта FEROP. По словам специалиста, китообразные редко дают потомство в Авачинском заливе, а помочь детенышу надо быстро, поскольку косатки в этом возрасте быстро растут.