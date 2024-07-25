Волонтерам разрешили официально продвигать традиционные ценности в России

Дума включила укрепление традиционных ценностей в цели волонтерской деятельности

Фото: РИА «Новости»

Укрепление традиционных ценностей официально включили в цели волонтерской деятельности. Закон, который приняла Госдума, позволит работающим в этой сфере общественникам получать все предусмотренные для добровольцев меры поддержки.

«Они смогут претендовать на оплату или возмещение ряда расходов, необходимых для осуществления добровольческой деятельности», — сообщили в Думе.

К традиционным ценностям в России относятся нравственные идеалы, создание крепкой семьи, созидательный труд, гуманизм, патриотизм, соблюдение прав и свобод человека. Президент Владимир Путин назвал традиционные ценности ориентиром, формирующим мировоззрение людей.

Как подчеркивал глава государства, сохранение и защита традиционных духовно-нравственных ценностей является важным условием укрепления суверенитета и безопасности страны. При этом Россия чтит традиции и культуру других государств, что важно при многополярном мире.

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