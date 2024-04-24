24 апреля 2024, 10:15
Сохранение традиционных ценностей назвали условием защиты суверенитета России
Путин: традиционные ценности помогают защитить суверенитет России
Сохранение и защита традиционных духовно-нравственных ценностей является важным условием укрепления суверенитета и безопасности государства. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.
Санкт-Петербург
Владимир Путин
Совет безопасности РФ
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