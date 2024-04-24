Общество

24 апреля 2024, 10:15

Сохранение традиционных ценностей назвали условием защиты суверенитета России

Путин: традиционные ценности помогают защитить суверенитет России

Читать 360 в

Сохранение и защита традиционных духовно-нравственных ценностей является важным условием укрепления суверенитета и безопасности государства. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.

Санкт-Петербург

Владимир Путин

Совет безопасности РФ

Реклама

Реклама