Вологодский губернатор отчитался о результатах по ограничению абортов

Принятые властями Вологодской области меры привели к снижению числа абортов в первом квартале 2025 года на 92,4%. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов .

Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря отказам ряда частных клиник в проведении операций женщинам.

«Некоторые частные медучреждения региона перестали выполнять процедуры по искусственному прерыванию беременности. В результате за первый квартал количество абортов снизилось до 32. В прошлом году их было 420», — заявил Филимонов.

В начале марта губернатор Вологодской области объявил, что частные клиники, которые откажутся от проведения абортов, получат по миллиону рублей для компенсации убытков.

Сколько именно организаций согласились на такой шаг, в своем последнем выступлении руководитель не уточнил.

Среди других мер в регионе действует программа «Защити меня сегодня», которая предусматривает выплаты врачам государственных больниц в пять тысяч рублей за сохраненную беременность пациентки и 25 тысяч рублей — за рождение ребенка.

С принятыми нововведениями согласились не все жительницы. Депутат Госдумы Алексей Канаев со ссылкой на решение Генпрокуратуры после проверки сообщил о шести незаконных случаях отказа в прерывании беременности и одном необоснованном направлении в другое медицинское учреждение.

Одна жительница региона, получившая отказ в аборте в досудебном порядке, получила компенсацию от Вологодского городского роддома, а главный врач стал фигурантом судебного разбирательства. Кроме того, прокуроры выдали 19 предостережений руководителям вологодских больниц о недопустимости нарушения законодательства.

В начале февраля Филимонов выступил с инициативой полного запрета проведения абортов в медицинских учреждениях региона. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб осадила прыткого губернатора. Она напомнила, что у Филимонова нет полномочий, чтобы принимать подобные решения.