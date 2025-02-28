Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов анонсировал полный запрет абортов во всех клиниках региона. Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с 360.ru назвала меру ущемлением прав женщин.

«Это наступление на права женщин, на самостоятельные возможности распоряжаться своей жизнью, телом. <…> Да, это как раз тот момент, о котором не принято говорить. Я сама против абортов, но ситуации бывают разные. И запретить женщине прерывание беременности — не в праве губернатора», — обратила внимание парламентарий.

Она добавила, что женщины с нежеланной беременностью просто поедут решать проблему в соседний регион. Бессараб напомнила и о еще более опасном варианте, к которому могут привести запреты — подпольным абортам.

«Подпольное прерывание беременности приводит к катастрофическим последствиям для здоровья женщины, угрожая возможности деторождения в будущем. Это вопиющая ситуация», — сделала вывод депутат.

Бессараб допустила, что, возможно, глава региона руководствовался самыми благими намерениями.

«Но вдвойне возмущает, что такой запрет накладывает мужчина. На мой взгляд, это вообще недопустимо и неэтично», — отметила член думского комитета.

Она уточнила, что для решения этой проблемы абортов нужны не запреты, а кризисные центры, беседы в женских консультациях, помощь и поддержка со стороны региона.

«Мы ведь не знаем, в какой ситуации, в том числе финансовой, оказалась беременная женщина. Может быть, ей не на что содержать ребенка, негде жить. Оказание всесторонней поддержки — физической, психологической, материальной, — это другое дело. Запретами здесь ничего не решить», — заключила депутат Госдумы.