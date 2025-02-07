Вологодчина захотела полностью запретить аборты. Почему это не поднимет рождаемость
Бессараб после идеи губернатора Филимонова объяснила риски запрета абортов
В Вологодской области хотят полностью запретить аборты — и в государственных клиниках, и в частных. Такие планы анонсировал губернатор региона Георгий Филимонов. Насколько реально введение подобной радикальной меры, разбирался 360.ru.
Что Филимонов сказал об абортах
О намерениях обсудить полный запрет абортов в Вологодской области Георгий Филимонов заявил на оперативном совещании регионального правительства. Состояться оно должно во второй половине февраля.
«Мы будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами и директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках», — указал губернатор.
По словам Филимонова, все это — совместная работа местных властей с коллегами из общественных организаций и из государственных структур. Также содействие оказывает и Русская православная церковь.
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Какие риски несет полный запрет абортов
Планы вологодских властей резко раскритиковала депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В первую очередь, говоря о высказываниях Филимонова, парламентарий отметила, что ее в принципе поражает, когда вопросы о женском организме и деторождении берется решать мужчина, хотя заниматься этим должна только сама женщина вместе со своим партнером.
«У нас есть ограничения по производству абортов. И эти ограничения связаны именно с физиологией формирования плода или уже ребенка. Можно говорить о том, чтобы сократить период, при котором можно делать аборты, но нельзя говорить о запрете абортов в целом. Это неправильно», — подчеркнула она в комментарии 360.ru.
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По мнению Бессараб, вместо того, чтобы запрещать аборты «у себя в конкретном регионе», нужно принять участие в программе по увеличению деторождения — она сегодня действует в тех субъектах страны где коэффициент рождаемости ниже, чем средний по России.
«Запретами вопрос не решить. Я, кстати, сама мама и считаю, что аборты — это плохо. Но запрещать женщине делать аборт в рамках того законодательства, которое уже есть, нельзя. Будет хуже», — еще раз подчеркнула она.
В мире и так уже есть очень неприятный опыт, когда серьезное осуждение общества или религиозные запреты толкают женщин делать подпольные аборты, напомнила Бессараб. И это приводит к гораздо худшим последствиям, поскольку при таких операциях можно потерять возможность деторождения навсегда.
Полный запрет абортов не приведет к увеличению населения. Это приведет лишь к подпольным операциям. Ни в коем случае нельзя такие вещи говорить.
Светлана Бессараб
Почему все, скорее всего, ограничится призывом
Священник, настоятель Георгиевского храма в Нахабино Павел Островский полагает, что, скорее всего, дальше просто призыва полного запрета абортов дело не дойдет.
«У меня есть подозрение, что тут-то тоже дальше призывов и дальше вот каких-то инициатив не пойдет. До реального запрета не дойдет… К сожалению, не хватает внутренних сил, мне кажется. Я как христианин, конечно, это категорически поддерживаю», — пояснил он в беседе с 360.ru.
Также Островский обратил внимание, что хотя запрет прерывания беременности отвечает провозглашенным в стране традиционным нравственным ценностям, очевидно, что в обществе такие предложения могут вызывать самую неоднозначную реакцию.
«Понятно, что если мы годами взращивали в себе либеральное общество, и наш народ в целом не живет по традиционным разным ценностям, то где-то придется и превозмогать, где-то придется принимать непопулярные меры, — продолжил Островский. — А если принимать популярные меры, то мы далеко не уедем. У нас сейчас не та ситуация в демографии, чтобы, знаете, вот о чем-то еще там рассусоливать».
Но пока говорить рано. И нужно будет понять, как в итоге будет запрет выглядеть, потому что в случае внематочной беременности прерывание происходит обязательно. Это необходимо. Надо оценивать конкретно, что будут предлагать, чтобы мы не делили шкуру неубитого медведя.
Павел Островский
В заключение отец Павел еще раз призвал не делать скоропалительных выводов — ведь пока все это прозвучало лишь на уровне предложения. Тем более пока рано обсуждать, насколько реально, что опыт Вологодчины начнут повторять и другие регионы.
«Но все же лично я сомневаюсь, что в ближайшей перспективе у нас такой всеобщий запрет по стране произойдет. Скорее проверяют, может быть, такое примут, например, в Вологодской области», — заключил он.