07 февраля 2025 21:48 Вологодчина захотела полностью запретить аборты. Почему это не поднимет рождаемость Бессараб после идеи губернатора Филимонова объяснила риски запрета абортов 0 0 0 Фото: Unsplash Общество

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В Вологодской области хотят полностью запретить аборты — и в государственных клиниках, и в частных. Такие планы анонсировал губернатор региона Георгий Филимонов. Насколько реально введение подобной радикальной меры, разбирался 360.ru.

Что Филимонов сказал об абортах О намерениях обсудить полный запрет абортов в Вологодской области Георгий Филимонов заявил на оперативном совещании регионального правительства. Состояться оно должно во второй половине февраля. «Мы будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами и директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках», — указал губернатор. По словам Филимонова, все это — совместная работа местных властей с коллегами из общественных организаций и из государственных структур. Также содействие оказывает и Русская православная церковь.

Интересно С декабря 2023 года в Вологодской области склонение к аборту запрещено на законодательном уровне. Также аналогичные запреты действуют в Мордовии и Коми, Забайкальском крае, Курской, Псковской, Смоленской, Калининградской, Тверской и Новгородской областях. С декабря 2023 года в Вологодской области склонение к аборту запрещено на законодательном уровне. Также аналогичные запреты действуют в Мордовии и Коми, Забайкальском крае, Курской, Псковской, Смоленской, Калининградской, Тверской и Новгородской областях.

Какие риски несет полный запрет абортов Планы вологодских властей резко раскритиковала депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В первую очередь, говоря о высказываниях Филимонова, парламентарий отметила, что ее в принципе поражает, когда вопросы о женском организме и деторождении берется решать мужчина, хотя заниматься этим должна только сама женщина вместе со своим партнером.

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«У нас есть ограничения по производству абортов. И эти ограничения связаны именно с физиологией формирования плода или уже ребенка. Можно говорить о том, чтобы сократить период, при котором можно делать аборты, но нельзя говорить о запрете абортов в целом. Это неправильно», — подчеркнула она в комментарии 360.ru.

Интересно В России прерывание беременности регулируют правила, установленные в законе «Об основах охраны здоровья граждан». Согласно документу по желанию женщины аборт можно сделать при сроке до 12 недель, а по социальным показаниям — до 22 недель (с 2012 года основанием для этого является только изнасилование). Вне зависимости от срока беременность можно прерывать исключительно по медицинским показаниям. В России прерывание беременности регулируют правила, установленные в законе «Об основах охраны здоровья граждан». Согласно документу по желанию женщины аборт можно сделать при сроке до 12 недель, а по социальным показаниям — до 22 недель (с 2012 года основанием для этого является только изнасилование). Вне зависимости от срока беременность можно прерывать исключительно по медицинским показаниям.

По мнению Бессараб, вместо того, чтобы запрещать аборты «у себя в конкретном регионе», нужно принять участие в программе по увеличению деторождения — она сегодня действует в тех субъектах страны где коэффициент рождаемости ниже, чем средний по России. «Запретами вопрос не решить. Я, кстати, сама мама и считаю, что аборты — это плохо. Но запрещать женщине делать аборт в рамках того законодательства, которое уже есть, нельзя. Будет хуже», — еще раз подчеркнула она.

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В мире и так уже есть очень неприятный опыт, когда серьезное осуждение общества или религиозные запреты толкают женщин делать подпольные аборты, напомнила Бессараб. И это приводит к гораздо худшим последствиям, поскольку при таких операциях можно потерять возможность деторождения навсегда.

Полный запрет абортов не приведет к увеличению населения. Это приведет лишь к подпольным операциям. Ни в коем случае нельзя такие вещи говорить. Светлана Бессараб

Почему все, скорее всего, ограничится призывом Священник, настоятель Георгиевского храма в Нахабино Павел Островский полагает, что, скорее всего, дальше просто призыва полного запрета абортов дело не дойдет. «У меня есть подозрение, что тут-то тоже дальше призывов и дальше вот каких-то инициатив не пойдет. До реального запрета не дойдет… К сожалению, не хватает внутренних сил, мне кажется. Я как христианин, конечно, это категорически поддерживаю», — пояснил он в беседе с 360.ru.

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Также Островский обратил внимание, что хотя запрет прерывания беременности отвечает провозглашенным в стране традиционным нравственным ценностям, очевидно, что в обществе такие предложения могут вызывать самую неоднозначную реакцию. «Понятно, что если мы годами взращивали в себе либеральное общество, и наш народ в целом не живет по традиционным разным ценностям, то где-то придется и превозмогать, где-то придется принимать непопулярные меры, — продолжил Островский. — А если принимать популярные меры, то мы далеко не уедем. У нас сейчас не та ситуация в демографии, чтобы, знаете, вот о чем-то еще там рассусоливать».

Но пока говорить рано. И нужно будет понять, как в итоге будет запрет выглядеть, потому что в случае внематочной беременности прерывание происходит обязательно. Это необходимо. Надо оценивать конкретно, что будут предлагать, чтобы мы не делили шкуру неубитого медведя. Павел Островский

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В заключение отец Павел еще раз призвал не делать скоропалительных выводов — ведь пока все это прозвучало лишь на уровне предложения. Тем более пока рано обсуждать, насколько реально, что опыт Вологодчины начнут повторять и другие регионы. «Но все же лично я сомневаюсь, что в ближайшей перспективе у нас такой всеобщий запрет по стране произойдет. Скорее проверяют, может быть, такое примут, например, в Вологодской области», — заключил он.