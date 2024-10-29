Володин раскрыл содержание законопроектов о борьбе с незаконной миграцией

Володин: ГД приняла четыре законопроекта о борьбе с незаконной миграцией

Госдума приняла четыре законопроекта, направленных на борьбу с незаконной миграцией. Содержание документов раскрыл спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале .

К числу особо тяжких преступлений отнесли организацию незаконной миграции, совершенной группой лиц. Наказание — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет, штраф от трех до пяти миллионов рублей и лишение права занимать определенные должности на 10 лет.

Обстоятельством, отягчающим наказание, признали совершение преступления нелегальным мигрантом. Это позволит избежать условных сроков при вынесении приговоров.

Посредникам полностью запретили участвовать в организации и приеме экзаменов у иностранцев. Также в России ввели внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг мигрантам и подделке документов.

«Теперь у надзорных и правоохранительных органов, профильных министерств есть все возможности для эффективной борьбы с противоправными действиями иностранных граждан», — отметил Володин.

Ранее спикер ГД сообщил, что до конца 2024 года в России примут пять законопроектов о миграционной политике.