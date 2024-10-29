Организаторов незаконной миграции начнут сажать в тюрьму на 15 лет

ГД приняла законопроект о лишении свободы на 15 лет за организацию миграции

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о лишении свободы на 15 лет за организацию незаконной миграции. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Документ предлагает отнести организацию незаконной миграции группой лиц к числу особо тяжких преступлений. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что ужесточение законодательства поспособствует обеспечению безопасности в обществе.

«В 2023 году из 879 осужденных по данной статье реальные сроки получили лишь 166 человек, причем четверть из них приговорены к заключению до одного года», — напомнил парламентарий.

Ранее Володин сообщил, что до конца 2024 года в России примут пять законопроектов о миграционной политике. Он назвал главной целью наведение порядка в этой сфере.