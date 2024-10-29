Организаторов незаконной миграции начнут сажать в тюрьму на 15 лет

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о лишении свободы на 15 лет за организацию незаконной миграции. Об этом сообщило РИА «Новости».
Документ предлагает отнести организацию незаконной миграции группой лиц к числу особо тяжких преступлений. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что ужесточение законодательства поспособствует обеспечению безопасности в обществе.
«В 2023 году из 879 осужденных по данной статье реальные сроки получили лишь 166 человек, причем четверть из них приговорены к заключению до одного года», — напомнил парламентарий.
Ранее Володин сообщил, что до конца 2024 года в России примут пять законопроектов о миграционной политике. Он назвал главной целью наведение порядка в этой сфере.
Экскурсию в музей истории МВД провели для школьников в Подольске
Эксперты «Ресурса» приняли участие в обсуждении ликвидации отходов на ООПТ
Подмосковье выделит 137 млрд рублей на строительство соцобъектов в 2025 году
Более 5 тысяч сухостоев убрали в лесах Подмосковья с начала года
ВС России освободили Селидово
RPG-игра «Сатурн» с нелинейным сюжетом выйдет на ПК 29 октября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте