Пять законопроектов о миграционной политике примут до конца года. Что они должны изменить?

Володин: проекты о миграционной политике примут до декабря 2024 года

Пять законопроектов о миграционной политике рассмотрят в приоритетном порядке и примут до конца 2024 года. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале .

«Наша цель — навести порядок в миграционной сфере, сделать ее прозрачной, ужесточив наказание за нарушение законодательства», — подчеркнул он.

По его словам, совершение преступления нелегальным мигрантом предлагается признать обстоятельством, отягчающим наказание. Организацию незаконной миграции следует отнести к числу особо тяжких преступлений и ввести наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, штраф до пяти миллионов рублей и лишение права занимать определенные должности.

Также законопроекты устанавливают меры повышенной ответственности за подделку документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией иностранцев. Предлагается ввести внесудебную блокировку ресурсов с предложениями услуг для мигрантов и установить полный запрет на участие посреднических организаций в приеме экзаменов у иностранцев.

Вице-спикер ГД Ирина Яровая 2 октября сообщила о внесении в нижнюю палату парламента пяти законопроектов о противодействии нелегальной миграции.