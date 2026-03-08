Володин пожелал женщинам здоровья и добра

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил женщин с 8 Марта. В видеообращении он напомнил, что мамы, бабушки, жены и дочери всегда окружают близких теплом и заботой.

В честь Международного женского дня он пожелал россиянкам здоровья, удачи, добра и всего самого хорошего. По его словам, женщины созданы для продолжения человеческого рода и заботы.

«Пускай солнце светит ярче, когда вы выходите на улицу, ну и, конечно, любовь согревает ваши сердца. С праздником! Пускай все будет хорошо!» — подчеркнул он.

Ранее с 8 Марта россиянок поздравил президент Владимир Путин. Он пожелал им всего самого доброго, личного счастья и производственных успехов.

Глава государства отдельно обратился к женщинам-военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО. Он поблагодарил россиянок и обратил внимание, что они всегда добиваются потрясающих результатов, проявляют стойкость и волю.