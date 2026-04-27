Короткая трудовая неделя стартовала в России

В России началась короткая рабочая неделя. Она продлится четыре дня, следует из производственного календаря .

Россияне поработают с 27 по 30 апреля из-за праздников, так как 1 Мая — День весны и труда — в этом году выпал на пятницу. Такой день при пятидневном графике труда будет нерабочим.

До этого четырехдневка была в конце февраля, когда День защитника Отечества выпал на понедельник. Также короткая рабочая неделя пришлась на март — в России праздновали Международный женский день.

Следующая рабочая неделя ждет трудящихся в июне — тогда будет отмечаться День России.

Майские праздники в 2026 году разлетятся на две части, по три дня между ними будет целая рабочая неделя. В официальный список нерабочих праздничных дней входят только 1 и 9 мая.