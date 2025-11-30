Володин поздравил россиянок с Днем матери

Матерей нужно вспоминать каждый день, а не только в праздник. Об этом в мессенджере MAX заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он поздравил россиянок с Днем матери и обратил внимание на важность материнства.

«Каждый день надо благодарить за то, что мама жива и можно ее поцеловать. Если она еще и проводит, и встретит — это значит, живешь счастливой жизнью. Потому что мама рядом. Без мамы на свет никто не появляется», — подчеркнул Володин.

Ранее в Сети обратили внимание на различия в традициях празднования Дня матери в разных странах. В России праздник ввели в 1998 году, его отмечают в последнее воскресенье ноября. В этот день поздравляют мам и бабушек, проводят мероприятия, награждают многодетных матерей

В Великобритании и Ирландии в честь Материнского Воскресенья пекут традиционный торт Симнел — фруктовый кекс с марципаном. Во Франции День матери отмечают в последнее воскресенье мая, устраивая семейный ужин с тортом в форме цветка.