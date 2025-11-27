Общественная Служба Новостей: традиции празднования Дня матери в разных странах отличаются

День матери — праздник, который отмечают во многих странах, чтобы выразить благодарность и любовь матерям, бабушкам и будущим мамам. Традиции празднования в разных странах отличаются, написала Общественная Служба Новостей .

В России День матери отмечают с 1998 года в последнее воскресенье ноября. В этот день представители власти поздравляют мам и бабушек, проводят праздничные мероприятия, награждают многодетных матерей. Дома близких радуют своих мам подарками, цветами и заботой. Главное — выразить благодарность и уважение, а способ поздравления каждый выбирает сам.

В Великобритании и Ирландии с XVII века отмечают Материнское Воскресенье в конце четвертой недели Великого поста. Сегодня в этот день британцы и ирландцы поздравляют мам и бабушек, дарят им цветы и открытки. Главной отличительной особенностью этого праздника является традиционный торт Симнел — фруктовый кекс с марципаном.

Во Франции День матери учредили после Второй мировой войны. Французы отмечают его в последнее воскресенье мая, устраивают семейный ужин со специальным тортом в форме цветка, а также могут подарить мамам и бабушкам бутылку хорошего вина.

В Италии День матери празднуют во второе воскресенье мая с 1957 года. Члены семьи весь день проводят с мамой, готовят и убирают за нее, дарят цветы и подарки.

В Мексике День матери отмечают 10 мая. Члены семьи с утра будят матерей громкими серенадами, а в течение дня дарят цветы и открытки. В школах для мам устраивают праздничные церемонии, на которых дети поздравляют своих родительниц.

В США День матери отмечают во второе воскресенье мая с 1914 года. Американцы поздравляют своих мам и бабушек, вручают им букеты, украшения и открытки. Символом праздника является гвоздика: красную и розовую дарят живым матерям, а белую покупают в память об ушедших. От США традицию чествовать матерей во второе воскресенье мая с букетом гвоздик переняли еще 23 страны.