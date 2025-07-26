Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником. Его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

«Поздравляю работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником. Благодаря внедрению современных технологий, расширению ассортимента продукции, запуску удобных для людей сервисов отрасль развивается, вносит вклад в укрепление экономики нашей страны, повышение качества жизни граждан», — обратился Володин.

Он подчеркнул, что высокий уровень профессионализма сотрудников торговли и услуг, ответственность и искреннее стремление качественно выполнять свою работу заслуживают большого уважения. Председатель Госдумы пожелал работникам дальнейших достижений и всего наилучшего.

Ранее глава Воскресенска Алексей Малкин торжественно наградил работников торговли.