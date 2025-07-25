Глава Воскресенска Алексей Малкин наградил работников торговли

В концертно-выставочном зале в Воскресенске прошло мероприятие ко Дню торговли. Глава Воскресенска Алексей Малкин в торжественной обстановке поздравил работников сферы продаж товаров и услуг с профессиональным праздником и вручил им грамоты.

Алексей Малкин поблагодарил специалистов за нелегкий труд и преданность своему делу.

«Желаю всем работникам торговли городского округа Воскресенск крепкого здоровья, успехов и дальнейшего развития в профессии, семейного благополучия, неиссякаемой бодрости духа и благодарных покупателей. Пусть ваш труд приносит только радость и счастье, а ваш вклад в развитие округа будет оценен по достоинству», — произнес руководитель муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил скорую помощь Подмосковья с праздником. Он напомнил о высоком профессионализме специалистов.