WSJ: автоконцерны Германии отказались от выпуска машин в пользу вооружения

Существенный спад автомобильной и тяжелой промышленности Германии заставил начать переход на производство вооружений. Об этом на примере завода Volkswagen сообщила газета The Wall Street Journal .

По данным издания, автоконцерн начал переговоры с израильскими оборонными компаниями для открытия производства снарядов для системы противовоздушной обороны «Железный купол».

Как пояснил руководитель фирмы по поставке запчастей Schaeffler Клаус Розенфельд, кризис немецкой промышленности связан с глобальным экономическим спадом и растущей конкуренцией со стороны Китая.

В этой связи владельцы промышленных заводов начали перепрофилировать производства в оборонный сектор, который обеспечен значительным финансированием.

«Германия переориентируется с производства автомобилей на производство пушек и пытается превратить промышленный спад в оборонный бум», — указали в материале.

В начале марта специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что промышленность Германии оказалась на стадии коллапса после отказа от российского топлива. По его словам, падение только началось и немецкую промышленность ждет глобальный кризис.