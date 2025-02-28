Военных пенсионеров ждет прибавка к выплатам в марте. Как ее рассчитывали

В марте военные пенсионеры получат проиндексированные на 9,5% пенсии, напомнил в беседе с РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Помимо этого, им начислят доплаты к пенсии за январь и февраль, так как индексацию провели задним числом.

«С 1 марта 2025 года военные пенсионеры и приравненные к ним категории получат увеличенные выплаты. <…> Общая индексация составит 9,5%», — подчеркнул Журавлев.

Также он обратил внимание, что с марта понижающий коэффициент денежного довольствия для военных пенсионеров составит 93,59%. Соответственно, вырастет итоговая выплата, добавил парламентарий.

Важно, что перерасчеты произведены автоматически, то есть военным пенсионерам не придется никуда ездить и подавать какие-либо заявления.

Понижающий коэффициент на военные пенсии ввели еще в 2012 году. Сначала на руки получали лишь чуть больше половины начисленного денежного довольствия, напомнил собеседник агентства.

Но с тех пор ситуация начала меняться в лучшую сторону — сейчас коэффициент достиг 93,59% с учетом последнего внепланового повышения размера выплаты.