Военкор Евгений Поддубный погиб в зоне СВО

Котенок: военкор Евгений Поддубный умер от попадания FPV-дрона ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Военный корреспондент Евгений Поддубный погиб. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Евгений Поддубный был убит в Курской области прямым попаданием украинского FPV-дрона», — написал он.

Других подробностей о случившемся не раскрыли. Котенок назвал известие о гибели коллеги «очень тяжелой новостью».

Последние дни Поддубный находился под Курском. В последнем видео журналист сообщил новые данные по потерям ВСУ в Курской области.

Евгений Поддубный — российский военкор, автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также автор и ведущий  программы «Война» на телеканале «Россия-24».

Журналист стал доверенным лицом президента РФ Владимира Путина в 2018 году. На президентских выборах 2024 года он вновь занял этот пост.

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