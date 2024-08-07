Военкор Евгений Поддубный мог выжить при атаке ВСУ

Военный корреспондент Евгений Поддубный мог выжить при атаке ВСУ под Курском. Об этом заявил политик Олег Царев в своем Telegram-канале .

«Женя точно жив! Ожоги и травма головы! Подтвердили из приемной губернатора Курской области», — написал он.

Также гибель военкора опроверг военный корреспондент Юрий Котенок. В своем Telegram-канале он указал на «целый ряд источников», подтверждающих, что военкор выжил.

Заместитель председателя комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин тоже подтвердил данные, что военкору удалось выжить.

«Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!» — написал он.

О смерти Поддубного стало известно вечером 7 августа. Появилась информация, что ВСУ атаковали его из FPV-дрона.