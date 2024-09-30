Водный крестный ход против абортов провели в Санкт- Петербурге

Активисты движения «Воины жизни» провели в Санкт-Петербурге Крестовоздвиженский водный крестный ход по рекам и каналам. Об этом сообщила группа организации во «ВКонтакте» .

Участники крестного хода помолились о прекращении абортов в стране и обошли центр Петербурга на трех теплоходах. Активисты также спустили на воду венок со светильниками, выложенными в надпись «Не убий».

«Дождь закончился ровно перед началом крестного хода. Была ясная погода и двойная радуга», — отметили организаторы мероприятия.

Водный крестный ход проводят в Северной столице с 2017 года.

Ранее в сахалинской школе ученикам в ходе лекции в актовом зале показали видео с процессом аборта. Прокуратура региона начала проводить проверку.