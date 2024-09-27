«Загорается огонь любви». Кто включил детям на Сахалине видео с проведением аборта?

Видео с абортом в школе на Сахалине показал человек из церкви пятидесятников

В одной из школ на Сахалине прошел тематический урок с религиозным подтекстом и сомнительным содержанием. Лекцию для старшеклассников читал Вадим Жаров — основатель движения «Позитивный вирус» и служитель церкви евангельских христиан, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В ходе своего выступления Жаров рассказывал школьникам о вреде наркомании, алкоголизма, абортов и случайных связей. При этом он использовал странные образы и выражения.

«Кровь уходит в низ живота, мочеточное давление образуется, загорается огонь любви, и парню надо срочно его потушить», — отмечал мужчина.

Кроме того, на мероприятии присутствовал Галим Хусаинов — лидер группы прославления в церкви «Церковь Божья», который исполнял для школьников религиозные композиции. По данным источников, Жаров и его единомышленники уже приезжали в школу с подобными лекциями в 2019 году.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Музилина рассказала, как в школе на Сахалине детям провели лекцию о вреде аборта с демонстрацией жестокого видео, на котором во всех подробностях запечатлели процесс операции.