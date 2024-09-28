На Сахалине начали проверку после демонстрации детям видео об аборте

Прокуратура Сахалинской области проверит показ видео с абортом в школе

Прокуратура Сахалинской области начала проверку по факту показа видео с процессом прерывания беременности ученикам старших классов школы № 7 в городе Оха. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Кадры с процессом аборта детям демонстрировали в актовом заде. Учеников шокировал этот контент, многие отворачивались от экрана.

В ходе проверочных мероприятий сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям должностных лиц. При наличии оснований в ведомстве примут соответствующие меры реагирования.

Лекцию для старшеклассников проводил Вадим Жаров — основатель движения «Позитивный вирус» и служитель Церкви евангельских христиан. Кроме того, на мероприятии присутствовал Галим Хусаинов — лидер группы прославления Церкви «Церковь Божья», исполнявший для школьников религиозные композиции.