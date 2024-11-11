Водка «Трамповка» появится в России

IT-специалисты из Санкт-Петербурга подали заявку на регистрацию бренда «Трамповка», под которым будут выпускаться водка и другие напитки, в том числе безалкогольные. Об этом сообщило местное издание 78.ru .

Авторы заявки предположили, что многие попытаются заработать на хайпе вокруг нового избрания Дональда Трампа президентом США, и решили, по собственным словам, сыграть на опережение. У них есть опыт автоматизации производства, и они рассчитывают создать высокотехнологичное предприятие для выпуска собственной продукции.

Ранее президент Владимир Путин поздравил Трампа с победой на выборах и заявил, что стремление избранного президента США восстановить отношения с Россией достойно уважения.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на слова кандидата от демократов Камалы Харрис, что российский президент «съест Трампа на ланч», ответил, что Путин не ест людей.