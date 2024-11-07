«Путин не ест людей»: Песков ответил на предвыборный выпад Харрис в адрес Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не согласился с заявлением вице-президента США Камалы Харрис, которая в ходе своей предвыборной речи объявила, что президент России Владимир Путин «съест на ланч» Дональда Трампа. В своем ответе пресс-секретарь российского лидера красиво обыграл слова американского политика фразой «Путин не ест людей». Об этом сообщил ТАСС.
Выпад в адрес противника на президентских выборах в США Харрис сделала во время дебатов, в ходе которых заявила, что Трамп предаст европейских союзников и отдаст Украину «ради Путина», который «съел бы его за ланчем».
По последним данным результатов голосования, на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получил 295 голосов выборщиков.
Харрис признала свое поражение и поздравила соперника с победой. Она подчеркнула, что гарантирует мирную передачу власти.
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