«Путин не ест людей»: Песков ответил на предвыборный выпад Харрис в адрес Трампа

Песков не согласился с мнением Харрис, что Путин съест Трампа на ланч

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не согласился с заявлением вице-президента США Камалы Харрис, которая в ходе своей предвыборной речи объявила, что президент России Владимир Путин «съест на ланч» Дональда Трампа. В своем ответе пресс-секретарь российского лидера красиво обыграл слова американского политика фразой «Путин не ест людей». Об этом сообщил ТАСС .

Выпад в адрес противника на президентских выборах в США Харрис сделала во время дебатов, в ходе которых заявила, что Трамп предаст европейских союзников и отдаст Украину «ради Путина», который «съел бы его за ланчем».

По последним данным результатов голосования, на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получил 295 голосов выборщиков.

Харрис признала свое поражение и поздравила соперника с победой. Она подчеркнула, что гарантирует мирную передачу власти.