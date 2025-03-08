Водителям рассказали, как отвечать на провокационные вопросы инспекторов ДПС

Водитель при взаимодействии с инспектором ГАИ должен выполнять только законные требования сотрудника полиции и требовать соблюдения установленного порядка беседы. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат Кирилл Данилов.

Как рассказал юрист, прежде чем что-либо спросить у водителя после остановки, инспектор обязан назвать свою должность, звание и фамилию, а кроме того, показать служебное удостоверение. Уже после этого он должен четко назвать причину остановки авто и запросить документы для проверки или оформления правонарушения.

Если же водителю кажется, что ему задают неожиданные или провокационные вопросы, то следует постараться расспросить, о чем идет речь. Если при этом происходит оформление документов о нарушении, этот факт можно отметить в протоколе, объяснил адвокат.

Также Данилов напомнил, что водителя или пассажира могут привлечь в качестве свидетеля или понятого. В этом случае инспектор должен обязательно разъяснить им их права и обязанности.

Независимо от обстоятельств беседа с обоих сторон должна вестись корректно, подвел итог адвокат.

Ранее в Госдуме водителей предупредили об увеличении штрафов за превышение скорости до 7,5 тысячи рублей. Такие изменения начали действовать в стране с 1 января.