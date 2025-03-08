В Госдуме предупредили об увеличении штрафов за превышение скорости до 7,5 тыс. рублей

Размеры штрафов за некоторые нарушения ПДД изменились в 2025 году. Об этом в беседе с РИА «Новости» напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский.

«С 1 января 2025 года в России вступили в силу законодательные изменения в части увеличения размеров штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения, а также изменения в части их оплаты», — напомнил депутат.

Якубовский добавил, что штрафы за превышение скорости увеличились до значений от 750 до 7,5 тысячи рублей. Также вырос штраф за выезд на встречную полосу, за проезд на красный свет или жест регулировщика.

Также выросли штрафы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медосвидетельствования.

Автоюрист Дмитрий Славнов указал на неэффективность штрафов за превышение средней скорости. Он призвал фиксировать нарушения на конкретных территориях.