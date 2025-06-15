Водителей захотели штрафовать за шумные авто

Автоэксперт Васильев: водителей будут штрафовать за шум от автомобиля

В Госдуме обсуждают законопроект об увеличении штрафа за шум от автомобиля. Как определить параметры шума, агентству «Прайм» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

«На практике нормы не применялись, потому что, как и в случае с тонировкой, для оценки уровня шума необходимо специальное и сертифицированное оборудование», — пояснил Васильев.

Законодателям придется определить понятие шума и его параметры на региональном уровне. Чтобы сотрудники ГАИ могли выписывать штрафы, придется внести поправки к федеральному КоАП, отметил автоэксперт.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, разрешающий автовладельцам тонировать передние боковые стекла автомобилей. Водителей нужно защищать, отметили инициаторы.