«Водителей нужно защищать»: в России предложили вернуть тонировку передних боковых стекол

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий автовладельцам тонировать передние боковые стекла автомобилей. Зачем это нужно, рассказал 360.ru депутат Ярослав Нилов.

«Это комфортно, это снижение нагрузки на ресурс автомобиля, это безопасно для глаз. Не зря же человек, который идет на пляж или выходит при ярком солнце на улицу, надевает солнцезащитные очки. Здесь то же самое — водителей нужно защищать», — заявил он.

При этом Нилов подчеркнул, что лобовое стекло тонировать опасно и за это необходимо увеличить штрафы в несколько раз. Сейчас и за это, и за передние боковые стекла штрафуют на 500 рублей.

Ранее автоэксперт Роман Солдатов предложил устанавливать атермальную или светоотражающую тонировку, чтобы защитить салон автомобиля от летней жары.