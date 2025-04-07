Водитель в Кирове посадил двух собак в открытый багажник и попал на видео

В Кирове водитель иномарки решил перевезти двух собак в открытом багажнике. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах автомобиль неспеша двигался по средней полосе. В багажнике сидели два взрослых пса и с интересом рассматривали все вокруг себя.

По правилам ПДД перевозить собак в легковом автомобиле таким образом можно, однако необходимо соблюдать некоторые правила.

Багажник должен быть хорошо проветриваемым и освещенным. Нельзя перевозить животное без доступа к кислороду в плотно закрывающемся багажнике.

Кроме того, его необходимо пристегнуть шлейкой или специальным ремнем, которые крепятся к кольцам в багажнике.

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