Водитель в Кирове посадил двух собак в открытый багажник и попал на видео
В Кирове водитель иномарки решил перевезти двух собак в открытом багажнике. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.
На кадрах автомобиль неспеша двигался по средней полосе. В багажнике сидели два взрослых пса и с интересом рассматривали все вокруг себя.
По правилам ПДД перевозить собак в легковом автомобиле таким образом можно, однако необходимо соблюдать некоторые правила.
Багажник должен быть хорошо проветриваемым и освещенным. Нельзя перевозить животное без доступа к кислороду в плотно закрывающемся багажнике.
Кроме того, его необходимо пристегнуть шлейкой или специальным ремнем, которые крепятся к кольцам в багажнике.
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