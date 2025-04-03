Живодер избил свою собаку во дворе дома в Уфе

Уфимец постоянно избивает свою собаку, а волонтеры и полиция не могут с ним ничего сделать. Соседи сняли на видео, как мужчина пинает пса во дворе дома, ролик оказался в распоряжении 360.ru.
По словам местных жителей, живодер живет в доме на улице Октября. Он постоянно избивает своего питомца, недавно появились кадры, как он пинком закинул собаку в лифт и там продолжил пинать ее. Соседи рассказали, что из квартиры часто слышат звуки, но не могут помочь животному.
Жильцы дома обратились к волонтерам. Зоозащитники пришли к живодеру с полицией, однако тот прогнал их, собаку изъять не удалось.
Подробности уточняются.
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