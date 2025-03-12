Внушительные штрафы за выход на лед предложили ввести в России

Для россиян, которые будут выходить на лед водоемов в опасные периоды года, необходимо ввести административные штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей. С таким предложением в беседе с 360.ru выступил политолог Алексей Ярошенко.

По его мнению, по всей России надо ввести единые законодательные сроки, в которые выход на лед категорически запрещен: с 1 ноября по 15 декабря, когда лед еще не окреп, и с 15 марта по 30 апреля, когда лед становится небезопасным из-за активного таяния.

Россияне, нарушившие этот запрет, должны будут заплатить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, который автоматически удвоится при повторном несоблюдении правила в течении одного календарного года. Родителей, вывешим на лед своих детей, Ярошенко предлагает наказать более «весомым» штрафом — от 150 до 300 тысяч рублей.

По мнению политолога, принятие этой инициативы поможет решить проблему ежегодных трагедий, которые происходят на льду с жителями России и сотрудниками МЧС, которые вынуждены идти на крайние меры для спасения пострадавших.

«Проблема усугубляется региональными методиками, где ориентируются на толщину льда, ведь отследить эти параметры на каждом участке водоемов практически нереально. <…> Также это позволит снизить риск несчастных случаев на водоемах, повысит эффективность работы экстренных служб, освободив их ресурсы для решения действительно срочных и масштабных задач», — сказал он.

На прошлой неделе двое мужчин и двое детей провалились под лед в Химках. По данным источника 360.ru, ЧП произошло на пляже у дома № 11 на улице Кудрявцева.

Одного ребенка удалось спасти, но другая девочка в возрасте 12 лет погибла.